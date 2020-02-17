Операторы блокируют доступ к ресурсам на территории России.

Роскомнадзор заблокировал два форума из-за торговли персональными данными. Нарушителями признали ресурсы phreaker.pro и dublikat.eu. На них доступна продажа и открытое скачивание базы с личными сведениями граждан РФ. Об этом говорится в сообщении от пресс-службы ведомства. Сейчас операторы принимают меры по ограничению доступа к данным сайтам на территории РФ.

Незаконное размещение в Интернете персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан прокомментировали чиновники

Напомним, что в России действует федеральный закон "О персональных данных". Он требует получения сознательного согласия на обработку данных в четко установленных целях. Однако на вышеуказанных сайтах отсутствует информация, которая подтверждает наличие такого согласия.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд оштрафовал Twitter на 4 миллиона рублей из-за отказа локализовать данные россиян.