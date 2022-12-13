Илон Маск: Twitter планирует расширить штат сотрудников

Бизнесмен оценил работу соцсети после того, как купил ее.

Американская компания Twitter в будущем намерена расширять штат своих сотрудников. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала СNBC сделал предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Бизнесмен также является владельцем социальной сети. Он не исключил того, что компанию снова могут быть приняты ранее уволенные представители.

Я полагаю, что нам стоит нанять больше людей... Илон Маск, бизнесмен

Напомним, что в ноябре 2022 года Илон Маск после приобретения Twitter провел массовые увольнения штата. Количество работников сократилось с 7,5 тысяч до примерно двух тысяч человек. После этой чистки предприниматель добавил, что дальнейшего сокращения штата в планах руководства нет. В списке тех, кто лишился работы в соцсети, оказались генеральный директор Парага Агравала и финансовый директор Неда Сигала.

Маск заявил, что электрокары Tesla могут стать почти полностью автономными в 2023 году.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television