Маск заявил, что электрокары Tesla могут стать почти полностью автономными в 2023 году

Глава компании рассказал о планах по производству электромобилей.

Электромобили американской компании Tesla могут значительно приблизиться к полной автономности уже в 2023 году. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала CNBC сделал предприниматель, миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Мне кажется, это может произойти в этом году...мне удавалось несколько дней путешествовать вокруг Бостона на автомобиле Tesla, лишь задавая маршрут, с минимальными вмешательствами в управление. Илон Маск, бизнемен

Напомним, что с помощью системы автономного вождения электромобили компании Tesla смогут ездить без участия водителя вв процессе. Ранее информационное агентство The Reuters заметило, что в предприятии рассчитывают получить значительную прибыль от продажи подобных транспортных средств.

Маск заявил, что хочет видеть президентом США "нормального человека".

Фото и видео: YouTube / CNBC Television