Маск заявил, что хочет видеть президентом США "нормального человека"

Основатель SpaceX оценил задачи, с которыми должен справляться президент страны.

Американский предприниматель Илон Маск заявил в эфире одного из местных телеканалов о том, что хотел бы видеть президентом США "нормального человека". Таким образом гость программы ответил на вопрос журналиста о том, жалеет ли он, что в 2020 году отдал свой голос за действующего лидера Белого дома Джо Байдена. По мнению основателя компании SpaceX, тогда представитель Демократической партии стал главой страны честным способом.

Я бы хотел, чтобы президентом был нормальный человек. Есть такая старая поговорка: нами бы лучше управляли люди, набранные случайно по телефонной книге, а не окончившие факультет Гарварда... Илон Маск, бизнесмен

Предприниматель пояснил, что хотел бы видеть в президенте профессионализм и способность исполнять обязанности главы государства, так как лидера страны можно сравнить по функционалу с главным исполнительным директором в компании. ИЛон Маск пояснил, что речь идет не только о том, разделит ли политик его взгляды, но и в том, насколько хорошо кандидат справляется с различными делами. Бизнесмен заметил, что ежедневно президенту США придется принимать множество решений.

Медведев не исключил, что Илон Маск может стать президентом США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television