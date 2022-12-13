Медведев не исключил, что Илон Маск может стать президентом США

Зампред РФ не исключил того, что на пост главы США американцы изберут бизнесмена Илона Маска.

Судя по претендентам на пост американского президента в 2024 году, ситуация на территории США разворачивается на грани трагифарса. Соответствующее мнение в рамках общения с участниками всероссийского марафона "Знание" высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник заметил, что обстановка в Вашингтоне может перерасти в настоящий, полноценный балаган. Эксперт не исключил, что при таком интересном развитии событий лидером Белого дома станет предприниматель Илон Маск.

В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больше, чем у того же Трампа или тем более Байдена - тот же самый этот легендарный Илон. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев назвал ядерное оружие скрепой для России.

Фото и видео: марафон "Знание"