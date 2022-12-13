Медведев назвал ядерное оружие скрепой для России

Зампред СБ РФ рассказал о том, что у Москвы "не дрогнет рука" применить стратегический арсенал в случае угрозы для страны.

Ядерное оружие имеет принципиальное значение для существования России в роли самого большого в мире государства, так как является той самой скрепой, которая собирает страну. Соответствующее заявление в рамках выступления перед участниками всероссийского марафона "Знание" сделал заместитель председателя Совета по безопасности РФ Дмитрий Медведев. Эксперт подчеркнул, что его высказывание правдиво и других стран, именно поэтому они пытаются стать обладателями таких стратегических сил. Дмитрий Медведев не исключил, что Москва может первой применить ядерный арсенал, однако это произойдет исключительно в том случае, если против будет проявлена агрессия, которая грозит существованию государства.

Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще, но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает... Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

В Совете Безопасности России призвали недружественные страны не недооценивать возможность использования ядерных сил, так как у Москвы "не дрогнет рука".

Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил.

Фото и видео: марафон "Знание"