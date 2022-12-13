Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил

Зампред СБ РФ провел совещание по проблемам ЦФО.

Заместитель российского председателя Совета по безопасности Дмитрий Медведев провел оперативное совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России. Чиновник на мероприятии предложил коллегам поднять вопросы, связанные с показателями на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Эксперт добавил, что в текущих условиях фиксируется постоянный обмен информацией с уполномоченными представителями главы государства, которые предлагают кабмину инициативы по усовершенствованию законодательства, требований и активов Минобороны РФ. Дмитрий Медведев надеется, что получится сконцентрировать внимание на эффективных решениях и работающих практиках.

Хотел бы услышать сегодня доклады глав регионов по показателям: какие показатели достигнуты, в чем есть проблемы. Они всегда есть, мы их обсуждаем на протяжении последнего месяца и даже более, - какие-то проблемы. И какие-то решения принимаются. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

В Госдепе прокомментировали слова Медведева о том, что Украина не нужна никому на планете.

Фото и видео: Вконтакте / Дмитрий Медведев