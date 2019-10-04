Twitter будет маркировать фейковые фотографии и видеозаписи

Twitter начнет маркировать фейковые фото и видео. Социальная сеть планирует запустить новую услугу для пользователей с 5 марта 2020 года. Маркировку будут наносить на те материалы, которые способны нанести людям вред.
Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их
прокомментировали в пресс-службе компании
Также специалисты займутся объяснением относительно каждой помеченной публикации.
Напомним, что накануне Alphabet Inc представил приложение, которое занимается распознаванием фейков.
Ранее Piter.tv писал о том, что
Фото и видео: Twitter
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