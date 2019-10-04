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lesjasap
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Twitter будет маркировать фейковые фотографии и видеозаписи

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Маркировка появится с 5 марта.

Twitter начнет маркировать фейковые фото и видео. Социальная сеть планирует запустить новую услугу для пользователей  с 5 марта 2020 года. Маркировку будут наносить на те материалы, которые способны нанести людям вред.

Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их

прокомментировали в пресс-службе компании

Также специалисты займутся объяснением относительно каждой помеченной публикации.

Напомним, что накануне Alphabet Inc представил приложение, которое занимается распознаванием фейков.

Ранее Piter.tv писал о том, что

Фото и видео: Twitter
 

Теги: twitter, фейки
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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