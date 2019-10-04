Twitter будет маркировать фейковые фотографии и видеозаписи

Маркировка появится с 5 марта.

Twitter начнет маркировать фейковые фото и видео. Социальная сеть планирует запустить новую услугу для пользователей с 5 марта 2020 года. Маркировку будут наносить на те материалы, которые способны нанести людям вред.

Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их прокомментировали в пресс-службе компании

Также специалисты займутся объяснением относительно каждой помеченной публикации.

Напомним, что накануне Alphabet Inc представил приложение, которое занимается распознаванием фейков.

Ранее Piter.tv писал о том, что

Фото и видео: Twitter

