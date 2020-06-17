Турецкий спецназ вошел в Ирак в рамках операции "Коготь тигра"

Турецкий спецназ вошел в Ирак. Об этом сообщили журналисты из Anadolu со ссылкой на Министерство обороны. Чиновник ипояснили, что вооруженные силы начали операцию "Коготь тигра" на севере Ирака. В рамках мероприятий военные наносят удары по объектам, относящимся к инфраструктуре Рабочей партии Курдистана.
В настоящее время турецкий спецназ вошел в район Хафтанин. Сухопутная армия поддерживается разведывательными дронами, ударными беспилотниками и боевой авиацией. Военные обладают средствами огневой поддержки. До начала операции силы РПК подверглись обстрелу.
В Минобороны Турции добавили, что операция "Коготь тигра" является вынужденной реакцией на участившиеся попытки курдов нападать на полицию и военные базы.
Три ракеты упали вблизи аэропорта Багдада.
Видео: YouTube / Агентство Анадолу
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