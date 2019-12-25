Представители Анкары займутся строительством мониторингового центра.

Турецкие военные прибыли в Азербайджан. Об этом сообщили представители местного телеканала NTV. В СМИ уточнили, что представители Анкары находятся на территории в целях мониторинга за контролем перемирия между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе.

Совместный центр наблюдения за ситуацией в регионе заработает в январе 2021 года. Вместе с Турцией к мероприятию подключатся российские миротворцы. В Минобороны Анкары на данный момент не прокомментировали приезд сил страны в Азербайджан.

Напомним, что ранее глава оборонного ведомства Турции рассказал журналистам, что Анкара отправила в Азербайджан 60 военных. Они будут задействованы в строительстве мониторингового центра согласно заключенным договоренностям с российской стороной.

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