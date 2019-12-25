Хулуси Акар считает, что США должны изменить свое "ошибочное решение".

Турция ждет от Вашингтона пересмотра решения о санкциях за С-400. Об этом в эфире местного государственного телеканала NTV сообщил глава Минобороны Хулуси Акар. Чиновник заметил, что Сша должны изменить свое "ошибочное решение".

Мы сделаем все, что сможем, чтобы исключить какой-либо вред от санкций. Мы ждем, что они пересмотрят его...В контексте С-400 есть ряд факторов - политические, военные, экономические, технические. Вот в рамках этих факторов мы продолжаем действовать, как и планировалось изначально Хулуси Акар, глава Минобороны Турции

Министр добавил, что введенные США ограничения в первую очередь негативно повлияют на совместные мероприятия Анкары и НАТО. Напомним, что с 14 декабря Вашингтон ввел в отношении Турции рестрикции. В "черный список" попали глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, Мустафа Альпер Дениз, Серхат Генчоглу и Фарук Йигит. Госсекретарь Майк Помпео отметил, что санкции дают четкий сигнал о том, что Вашингтон готов "в полной мере применять CAATSA". Он добавил, что Белый дом не потерпит никаких сделок с российским оборонным комплексом и разведывательным сектором.

Колонна российских военных подверглась обстрелу турецкими боевиками в Сирии.

Фото: Pixabay.com