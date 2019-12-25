Турция ждет от Вашингтона пересмотра решения о санкциях за С-400. Об этом в эфире местного государственного телеканала NTV сообщил глава Минобороны Хулуси Акар. Чиновник заметил, что Сша должны изменить свое "ошибочное решение".
Мы сделаем все, что сможем, чтобы исключить какой-либо вред от санкций. Мы ждем, что они пересмотрят его...В контексте С-400 есть ряд факторов - политические, военные, экономические, технические. Вот в рамках этих факторов мы продолжаем действовать, как и планировалось изначально
Хулуси Акар, глава Минобороны Турции
Министр добавил, что введенные США ограничения в первую очередь негативно повлияют на совместные мероприятия Анкары и НАТО. Напомним, что с 14 декабря Вашингтон ввел в отношении Турции рестрикции. В "черный список" попали глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, Мустафа Альпер Дениз, Серхат Генчоглу и Фарук Йигит. Госсекретарь Майк Помпео отметил, что санкции дают четкий сигнал о том, что Вашингтон готов "в полной мере применять CAATSA". Он добавил, что Белый дом не потерпит никаких сделок с российским оборонным комплексом и разведывательным сектором.
Колонна российских военных подверглась обстрелу турецкими боевиками в Сирии.
Фото: Pixabay.com
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