Турецкие F-16 не принимают участие в боях в Нагорном Карабахе

Ильхам Алиев дал интервью немецкому телеканалу.

Президент Азербайджана рассказал, что турецкие истребители F-16 не принимают участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом Ильхам Алиев сообщил журналистам немецкого телеканала ARD. Он также объяснил, зачем боевые самолета Анкары находятся на территории страны.

F-16 доставлены сюда в связи с учениями и остались здесь из-за атаки армян на нас. Они здесь находятся в знак солидарности. Они не участвуют ни в каких боях. Их участие здесь не планируется Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что бои на линии соприкосновения в регионе конфликта между Ереваном и Баку ведутся с 27 сентября. В этот день началось обострение конфликта, связанного с Нагорным Карабахом. Обе стороны обвиняют друг друга в нападении и обстреле мирных населенных пунктов.

В Баку заявили об уничтожении армянской РСЗО "Смерч", стрелявшей по Барде.

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