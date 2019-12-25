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Алиев заявил о готовности начать переговоры с Пашиняном в Москве
Сегодня, 16:23
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matveyvn

Алиев заявил о готовности начать переговоры с Пашиняном в Москве

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Он всегда позитивно оценивал роль России в данных переговорах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности начать переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве, однако пока не получил соответствующего предложения. 

Алиев отметил, что сомневается в способностях армянской стороны вести конструктивную работу по урегулированию конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах. Он подчеркнул, что часто участвовал в трёхсторонних встречах лидеров России, Армении и Азербайджана. Но, по его словам, после прихода Пашиняна к власти в Армении подобных встреч не было. 

Президент Азербайджана всегда позитивно оценивал роль России в данных переговорах. Он назвал нынешнее руководство Армении неадекватным — при этом заявил, что если заявление о трёхсторонних переговорах поступит, то азербайджанская страна расценит этот шаг как позитивный. 

Ранее Алиев обвинил ОБСЕ в "замораживании" карабахского конфликта.

Фото: pixabay.com 

Теги: азербайджан, алиев, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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