Алиев заявил о готовности начать переговоры с Пашиняном в Москве

Он всегда позитивно оценивал роль России в данных переговорах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности начать переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве, однако пока не получил соответствующего предложения.

Алиев отметил, что сомневается в способностях армянской стороны вести конструктивную работу по урегулированию конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах. Он подчеркнул, что часто участвовал в трёхсторонних встречах лидеров России, Армении и Азербайджана. Но, по его словам, после прихода Пашиняна к власти в Армении подобных встреч не было.

Президент Азербайджана всегда позитивно оценивал роль России в данных переговорах. Он назвал нынешнее руководство Армении неадекватным — при этом заявил, что если заявление о трёхсторонних переговорах поступит, то азербайджанская страна расценит этот шаг как позитивный.

Ранее Алиев обвинил ОБСЕ в "замораживании" карабахского конфликта.

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