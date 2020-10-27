Алиев обвинил ОБСЕ в "замораживании" карабахского конфликта

Ильхам Алиев обвинил Минскую группу ОБСЕ в "замораживании" конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом азербайджанский лидер рассказал журналистам итальянского телеканала Rai-1. Политик уверен что задачей экспертов не было реальное разрешение ситуации в регионе.
Минская группа не проявляла никакой деятельности. Сопредседатели взяли эту деятельность в свою монополию. И к чему это привело, мы видим. За 28 лет никакого прогресса, никаких результатов, одни обещания, одни бюрократические процедуры
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
Напомним, что бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в военных действиях. Карабах объявил об артиллерийском обстреле мирных поселений.
Алиев обвинил Ереван в попытках сорвать переговорный процесс по Карабаху.
Видео: YouTube / АЗЕРТАДЖ Новости
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