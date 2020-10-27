Алиев обвинил ОБСЕ в "замораживании" карабахского конфликта

Глава Азербайджана рассказал, что Минская группа ничего не делала 28 лет по разрешению конфликта в регионе.

Ильхам Алиев обвинил Минскую группу ОБСЕ в "замораживании" конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом азербайджанский лидер рассказал журналистам итальянского телеканала Rai-1. Политик уверен что задачей экспертов не было реальное разрешение ситуации в регионе.

Минская группа не проявляла никакой деятельности. Сопредседатели взяли эту деятельность в свою монополию. И к чему это привело, мы видим. За 28 лет никакого прогресса, никаких результатов, одни обещания, одни бюрократические процедуры Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в военных действиях. Карабах объявил об артиллерийском обстреле мирных поселений.

Алиев обвинил Ереван в попытках сорвать переговорный процесс по Карабаху.

Видео: YouTube / АЗЕРТАДЖ Новости