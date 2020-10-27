Алиев обвинил Ереван в попытках сорвать переговорный процесс по Карабаху

Глава Азербайджана объяснил, что Ереван совершал диверсии в регионе.

Ильхам Алиев обвинил Ереван в попытках сорвать переговорный процесс по Нагорному Карабаху. По мнению президента Азербайджана, обострению конфликта в регионе предшествовал ряд диверсий. Об этом политик рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai-1.

Это была череда событий политического и военного характера. Новое правительство Армении неоднократно заявляло, что для него базовые принципы неприемлемы, что оно не собирается возвращать ни одного сантиметра оккупированных территорий, а это противоречит базовым принципам Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Политик напомнил, что за последний год по Нагорному Карабаху переговорный процесс практически не велся. По мнению Алиева, это было сделано ради того, чтобы переложить вину за это на Баку. Лидер государства добавил, что в июле, августе и сентябре Армения отправила диверсионные группы, которые обстреливали мирные города.

Алиев заявил о намерении защищать "справедливость" в Нагорном Карабахе "до конца".

Видео: Youtube/АЗЕРТАДЖ Новости