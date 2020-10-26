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Алиев заявил о намерении защищать "справедливость" в Нагорном Карабахе "до конца"

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Лидер Азербайджана считает, что конфликт в замороженном состоянии устраивал почти всех.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев недоволен "замороженным"  конфликт в Нагорном Карабахе. По его словам, это было выгодно всем, кроме Баку, процитировали политика "РИА Новости".

Политик считает, что таким образом Армения собиралась затянуть переговоры и оставить территорию себе. Таким образом, по мнению Алиева, территория Азербайджана в Нагорном Карабахе осталась бы навечно оккупированной.

В отношении Нагорного Карабаха президент Азербайджана выразил готовности идти "до конца". Лидер отметил, что страна защищает справедливость. 

Накануне Алиев сообщил, что готов согласовать режим прекращения огня в Карабахе. 

Видео: Youtube/Xəzər Xəbər

 

Теги: азербайджан, армения, ильхам алиев, нагорный карабах
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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