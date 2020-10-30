В Баку заявили об уничтожении армянской РСЗО "Смерч", стрелявшей по Барде

Ранее военные рассказали о 19 погибших и 60 раненых.

В Азербайджане заявили об уничтожении армянской РСЗО "Смерч", стрелявшей по Барде. Минобороны баку разместило видео ликвидации реактивной системы залпового огня, принадлежащей Еревану. Днем 28 октября Генпрокуратура страны рассказала о том, что армянские вооруженные силы атаковали Барду. По мнению экспертов, вооруженные силы Еревана использовали для нападения запрещенные кассетные боеприпасы. В результате ударов погибли не менее 19 человек, пострадавшими считаются 60 местных жителей.

Утром 30 октября Баку обвинил Ереван в обстреле районов, которые граничат с территорией Нагорного Карабаха. Стрельба якобы зафиксирована в Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. При этом в Баку добавили, что уничтожили большое количество живой силы противника, а также два штурмовика Су025, три танка Т-72, десять пушек, две гаубицы "Гвоздика".

Глава Азербайджана Ильхам Алиев пообещал дать жесткий ответ на эту атаку. Армения опровергла данные об атаке на Барду.

Ереван заявил об обстреле Степанакерта из ракетной системы "Смерч".

Видео: YouTube / Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi