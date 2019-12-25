Ереван заявил об обстреле Степанакерта из ракетной системы "Смерч"

Ереван заявил об обстреле Степанакерта из ракетной системы залпового огня "Смерч". Об этом рассказала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
По её словам, пострадавших нет. При этом в результате обстрела в Шуши ранило двоих человек, также один погиб.
Степанян подчеркнула, что заявления о нанесённом Арменией ударе по городу Барда являются лживыми.
Ранее Пашинян заявил о подготовке контрудара Армении в Карабахе.
Фото: pixabay.com
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