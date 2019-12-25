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Ереван заявил об обстреле Степанакерта из ракетной системы "Смерч"
Сегодня, 14:21
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matveyvn

Ереван заявил об обстреле Степанакерта из ракетной системы "Смерч"

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Заявления о нанесённом Арменией ударе по городу Барда являются лживыми. 

Ереван заявил об обстреле Степанакерта из ракетной системы залпового огня "Смерч". Об этом рассказала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook. 

По её словам, пострадавших нет. При этом в результате обстрела в Шуши ранило двоих человек, также один погиб. 

Степанян подчеркнула, что заявления о нанесённом Арменией ударе по городу Барда являются лживыми. 

Ранее Пашинян заявил о подготовке контрудара Армении в Карабахе.

Фото: pixabay.com 

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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