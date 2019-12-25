Пашинян заявил о подготовке контрудара Армении в Карабахе

Ереван заявил, что будет бороться за каждый миллиметр территории в регионе конфликта.

Никол Пашинян заявил о подготовке контрудара Армении в Нагорном Карабахе. Об этом премьер-министр рассказал в рамках собственного видеообращения к населению страны. Чиновник уточнил, что наступление Еревана будет носить сокрушительный эффект для сил Баку.

Военно-политическое руководство Азербайджана так долго кормило свое общество победными реляциями, что это общество каждый день, минуту, секунду ждет вести о падении Арцаха, окончательной и бесповоротной победы. Эту весть азербайджанское общество не дождется Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава местного правительства добавил, что народ Нагорного Карабаха и армяне будут бороться за каждый миллиметр территории, а в нужный момент будут готовы точно контратаковать.

Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер.

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