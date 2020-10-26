Пашинян возложил ответственность за действия Турции в Карабахе на НАТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за действия Турции в Нагорном Карабахе на НАТО. Заявление он сделал в интервью индийской телекомпании WION.
Он отметил, что Турция считается членом Североатлантического альянса, поэтому частичная ответственность за действия данной страны лежит и на НАТО. Пашинян подчеркнул, что организация Human Rights Watch фиксировала факты применения в Карабахе запрещённого оружия — например, кассетных бомб.
И НАТО должен ответить на эти вопросы.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан бросает в бой последние резервы.
Видео: Youtube/WION
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