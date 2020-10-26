Пашинян возложил ответственность за действия Турции в Карабахе на НАТО

Организация Human Rights Watch фиксировала факты применения в Карабахе запрещённого оружия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за действия Турции в Нагорном Карабахе на НАТО. Заявление он сделал в интервью индийской телекомпании WION.

Он отметил, что Турция считается членом Североатлантического альянса, поэтому частичная ответственность за действия данной страны лежит и на НАТО. Пашинян подчеркнул, что организация Human Rights Watch фиксировала факты применения в Карабахе запрещённого оружия — например, кассетных бомб.

И НАТО должен ответить на эти вопросы. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан бросает в бой последние резервы.

Видео: Youtube/WION