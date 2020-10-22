Премьер-министр Армении объяснил, чего не хотят в Баку.

Никол Пашинян заявил, что Азербайджан бросает в бой последние резервы. Об этом рассказали журналисты Sputnik Армения со ссылкой на премьер-министра страны. Чиновник уточнил, что Баку понесли большие потери в рамках вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Ситуация на передовой довольно сложная. На всем юге Арцаха продолжаются боевые действия. И здесь есть один важный нюанс: наши наблюдения показывают, что противник бросает в бой последние резервы. Да, у них очень большие ресурсы. Но наши герои-солдаты наносят ВС Азербайджана невероятно крупный урон Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава правительства считает, что большие потери Баку являются одной из причин, по которым Азербайджан отказывается от гуманитарного перемирия и выноса тел погибших солдат и мирных жителей. Пашинян уверен, что власти не хотят, чтобы в страну вернулось более десяти тысяч тел военнослужащих, хотя согласно официальным данным в регионе конфликта ведутся успешные действия со стороны Баку.

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Видео: Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան