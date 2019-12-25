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Пашинян призвал народ Армении к оружию
Сегодня, 16:35
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matveyvn

Пашинян призвал народ Армении к оружию

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Он считает, что позиция Азербайджана заставляет встать на защиту своей родины.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны к оружию. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

По его словам, народ сможет добиться приемлемого разрешения конфликта в Нагорном Карабахе только с оружием в руках. Пашинян заявил, что народ Армении должен бороться до конца за свои права.

Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Он считает, что позиция Азербайджана заставляет встать на защиту своей родины с оружием в руках.

Пашинян подчеркнул, что Азербайджан не устроит никакой другой вариант кроме капитуляции непризнанной республики Нагорный Карабах.

Ранее Пашинян усомнился в дипломатическом решении карабахского вопроса.

Фото: pixabay.com

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах, пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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Prostyakova Anya
Сегодня 17:03

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