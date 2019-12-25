Пашинян призвал народ Армении к оружию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны к оружию. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
По его словам, народ сможет добиться приемлемого разрешения конфликта в Нагорном Карабахе только с оружием в руках. Пашинян заявил, что народ Армении должен бороться до конца за свои права.
Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Он считает, что позиция Азербайджана заставляет встать на защиту своей родины с оружием в руках.
Пашинян подчеркнул, что Азербайджан не устроит никакой другой вариант кроме капитуляции непризнанной республики Нагорный Карабах.
Ранее Пашинян усомнился в дипломатическом решении карабахского вопроса.
Фото: pixabay.com
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