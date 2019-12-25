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Пашинян усомнился в дипломатическом решении карабахского вопроса
Сегодня, 15:39
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lesjasap

Пашинян усомнился в дипломатическом решении карабахского вопроса

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В Армении считают, что дипломатического решения по конфликту не будет в течение долгого времени.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, у вопроса Нагорного Карабаха на данном этапе не существует дипломатического решения. Он предположил, что оно не появится в ближайшем будущем. Об этом чиновник заявил в своем видеообращении, опубликованном на Facebook.

Карабахский вопрос не имеет дипломатического решения и, начиная с этого момента, долго не будет... Практика показала: то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана. Это показывает, что говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что первая попытка договора между Баку и Ереваном состоялась 9 октября. Более 10 часов представители Азербайджана и Армении при участии российского представителя обсуждали ситуацию. Стороны договорились о прекращении огня, но позже объявили о нарушении соглашений стороной противника. Вторая попытка договора была предпринята 18 октября.

Армения начала сбивать над Карабахом турецкие Bayraktar TB2.

Фото: Pixabay.com

Теги: армения, нагорный карабах, никол пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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