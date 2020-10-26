Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер и ближайшие к нему сёла. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.
Баку заявляет, что Ереван вновь нарушили режим гуманитарного перемирия. При этом отмечается, что Азербайджан полностью соблюдает режим прекращения огня.
Армения отвечает аналогичными обвинениями и заявляет, что Азербайджан нарушил перемирие на на северо-восточном направлении карабахского конфликта.
Ранее Пашинян возложил ответственность за действия Турции в Карабахе на НАТО.
Видео: YouTube / APA TV
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