  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:39
215
matveyvn
Код вставки плеера

Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер

0 0

Ереван отвечает аналогичными обвинениями.

Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер и ближайшие к нему сёла. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Баку заявляет, что Ереван вновь нарушили режим гуманитарного перемирия. При этом отмечается, что Азербайджан полностью соблюдает режим прекращения огня.

Армения отвечает аналогичными обвинениями и заявляет, что Азербайджан нарушил перемирие на на северо-восточном направлении карабахского конфликта.

Ранее Пашинян возложил ответственность за действия Турции в Карабахе на НАТО.

Видео: YouTube / APA TV

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии