Ереван отвечает аналогичными обвинениями.

Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер и ближайшие к нему сёла. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Баку заявляет, что Ереван вновь нарушили режим гуманитарного перемирия. При этом отмечается, что Азербайджан полностью соблюдает режим прекращения огня.

Армения отвечает аналогичными обвинениями и заявляет, что Азербайджан нарушил перемирие на на северо-восточном направлении карабахского конфликта.

Ранее Пашинян возложил ответственность за действия Турции в Карабахе на НАТО.

Видео: YouTube / APA TV