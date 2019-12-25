Алиев назвал условие прекращения боевых действий в Карабахе

Глава Азербайджана рассказал, когда Баку вернется за стол переговоров с Ереваном.

Ильхам Алиев назвал условие прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. О этом глава Азербайджана рассказал журналистам французского издания Figaro. Политик отметил, что готов остановить боевые действия в том случае, если Ереван предпримет аналогичные меры.

Мы готовы прекратить боевые действия сегодня. Я уже говорил об этом во время переговоров в Москве 10 октября. Нужно всего лишь, чтобы Армения прекратила огонь. А потом именно дипломатам предстоит действовать Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Политик подчеркнул, что Еревану следует признать принципы урегулирования конфликта, которые ранее были определены сопредседателями Минской группы ОБСЕ. После этого Баку будет готов вернуться за стол переговоров. По словам Алиева, в регионе появилась новая реальность, а статус-кво и старая линия соприкосновения больше не существуют.

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