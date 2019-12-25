Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению серьезно подумать о своем поведении. Об этом политик заявил в интервью японскому изданию Nikkei. В Баку заметили, что чем больше проходит времени на поле боя в регионе конфликта, тем больше территорий Азербайджан может освободить.
Они нападают на наши военные позиции. Они хотели вновь вернуть уже освобожденные территории
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
Лидер государства отметил, что после первой попытки договориться о прекращении огня в Нагорном Карабахе ВС Армении запустила баллистическую ракету по второму по величине городу Азербайджана - Гянджу. Алиев уверен, что за данное военное преступление Ереван понесет ответственность.
Я всегда говорил, что добиться прекращения огня в одностороннем порядке невозможно. Если на нас совершается нападение, то мы не только должны защитить себя, но и перейти в контрнаступление
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
Алиев допустил создание армянской автономии в Карабахе.
Фото: Pixabay.com
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Потери людей в Азербайджане растут и они скрываются от народа. Но ведь известно наступающая сторона несёт большие потери. И обстрел городов ведут обе стороны. Азербайджан нанёс удар по территории Армении.Армения в этом случае в выигрышном положении. Достаточно переправить оружие в Нагорный Карабах и от туда нанесут удар вооружённые силы Карабаха.От туда можно наносить удары по экономическим и стратегичиским объектам Азербайджана. Это и платина и газотранспортная система в Турцию.А нанести удат по АЭС Армении- это сесть задом на кол. Армения имеет соседей Турцию,Иран, Грузию,Азербайджан. И неизвестно куда подует радиактивный ветер?