Глава Азербайджана рассказал о ведении боя в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению серьезно подумать о своем поведении. Об этом политик заявил в интервью японскому изданию Nikkei. В Баку заметили, что чем больше проходит времени на поле боя в регионе конфликта, тем больше территорий Азербайджан может освободить.

Они нападают на наши военные позиции. Они хотели вновь вернуть уже освобожденные территории Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Лидер государства отметил, что после первой попытки договориться о прекращении огня в Нагорном Карабахе ВС Армении запустила баллистическую ракету по второму по величине городу Азербайджана - Гянджу. Алиев уверен, что за данное военное преступление Ереван понесет ответственность.

Я всегда говорил, что добиться прекращения огня в одностороннем порядке невозможно. Если на нас совершается нападение, то мы не только должны защитить себя, но и перейти в контрнаступление Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Алиев допустил создание армянской автономии в Карабахе.

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