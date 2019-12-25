Он отметил, что его страна никогда не позволит создать на своей территории второе армянское государство.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил создание армянской автономии в Карабахе, если конфликт двух стран в непризнанной республике разрешится в пользу азербайджанской стороны. Об этом он рассказал в интервью японской газете Nikkei.

По словам Алиева, в мире существует множество видов самоопределения и общин. Он отметил, что в Карабахе может быть культурная автономия — по примеру таких, как есть в Европе, где в общинах и муниципалитетах граждане имеют отдельные права.

Как и повсеместно в Азербайджане, у живущих в нашей стране армян также могут быть подобные контакты. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Он отметил, что его страна никогда не позволит создать на своей территории второе армянское государство.

Идею проведения в Карабахе референдума Алиев категорически отверг.

Ранее Алиев заявил о переходе под контроль ВС Азербайджана города Зангилан и 24 сел в Карабахе.

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