В Карабахе заявили об азербайджанских ударах из РСЗО "Смерч"

Пострадали села Мартунинского района.

В Нагорном Карабахе заявили об ударах вооруженных сил Азербайджана из РСЗО "Смерч". Сообщение об атаке Баку появилось на сайте государственной службы по ЧС региона. Га данный момент известно, что оружие применялось для атаки на населенные пункты Мартунинского района.

В данный момент ряд сел Мартунинского района, в том числе Кармир Шука, подвергают ракетным ударам из РСЗО "Смерч" заявление властей самопровозглашенной республики Нагорный Карабах

Напомним, что в ночь на 23 октября из-за ракетного обстрела загорелись два жилых дома. Инцидент произошел в городе Мартакерт. Спасатели смогли оперативно потушить здания. Чиновники уточнили, что согласно предварительной информации, противник стрелял по данному направлению из установок "Град". О человеческих жертвах данных нет.

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