Турция обвинила в гибели 12-летней Алисы ее родителей

Пока что турецкие правоохранители не предъявили отцу и матери погибшей девочки официальных обвинений.

Турецкие следователи, расследующие гибель 12-летней петербурженки Алисы, считают, что вина лежит не только на отеле, но и на родителях девочки. Об этом пишет "Фонтанка".

Пока что турецкие правоохранители не предъявили отцу и матери погибшей девочки официальных обвинений. Однако родители уже провели необходимые консультации с адвокатами, предоставленными фондом миллиардера Олега Дерипаски.

Несчастный случай произошел 18 августа в бассейне отеля Sunhill в Бодруме. Руку 12-летней петербурженки засосало в трубу бассейна. Ребенок не смог выбраться самостоятельно из западни и провел в воде более 10 минут. За это время у Алисы произошло четыре остановки сердца. Девочку госпитализировали с многочисленными травмами. 28 августа стало известно о смерти юной петербурженки. 3 сентября в Северной столице состоялись похороны Алисы.

Фото: ВКонтакте / Андрис Лейкуцис