Пострадавшая в Турции 12-летняя девочка из Петербурга скончалась в больнице

Алиса находилась в коми с 18 августа после трагического случая в бассейне.

Алиса Адамова из Петербурга, захлебнувшаяся в бассейне турецкого отеля, скончалась 28 августа. Об этом сообщил отец девочки на своей странице ВКонтакте.

"В начале четвертого Алиска умерла.<...> Всем, кто был рядом. Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше", - написал отец погибшей.

Врачи из России и Турции боролись за жизнь девочки с 18 августа. Напомним, 12-летняя петербурженка оказалась в подводной ловушке в бассейне отеля Sunhill в Бодруме. Во время плавания рука девочки застряла в трубе, по которой вода попадала на горку. Под водой Алиса провела больше 10 минут. За это время она пережила четыре остановки сердца. Более недели состояние пострадавшей оценивали как крайне тяжелое.

Спустя несколько дней после происшествия полиция задержала руководство отеля и технический персонал, который отвечал за обслуживание бассейна. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Сама гостиница работает, однако продажа новых туров приостановлена.

Редакция Piter.TV приносит свои соболезнования родным и близким Алисы.

Фото: pixabay.com