Отец пострадавшей в Турции девочки рассказал о состоянии дочери

Петербуржец признался, что состояние ребенка остается крайне тяжелым, врачи не дают никаких прогнозов.

Отец 12-летней Алисы из Петербурга, которая едва не погибла в бассейне турецкого отеля, рассказал о состоянии дочери. По словам мужчины, состояние девочки остается крайне тяжелым, и никаких прогнозов врачи не дают. Об этом пишет "Фонтанка".

Ранее турецкие врачи сделали девочке первую компьютерную томографию. Она показала, что организм девочки получил серьезные повреждения.

Напомним, 12-летняя Алиса оказалась в подводной ловушке в бассейне отеля Sunhill в Бодруме. Во время плавания рука девочки застряла в трубе, по которой вода попадала на горку. Под водой Алиса провела больше 10 минут. За это время она пережила четыре остановки сердца. Родные рассказали, что ребенка не могли доставить в больницу около четырех часов.

Врачи диагностировали у пострадавшей повреждения руки, мозга, сердца, легких и печени. Пациентка находится в коме и дышит при помощи искусственной вентиляции легких.

Спустя несколько дней после происшествия полиция задержала руководство отеля и технический персонал, который отвечал за обслуживание бассейна. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Сама гостиница работает, однако продажа новых туров приостановлена.

В настоящий момент решается вопрос о транспортировке девочки в Россию.

Фото: Facebook / Sunhill Hotel