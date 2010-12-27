В Турции задержали руководство отеля, в котором захлебнулась 12-летняя петербурженка

Отель, в котором произошел инцидент, работает, но новых туристов в него не принимают.

Турецкие полицейские задержали владельца, директора и технического специалиста отеля в Бодруме, в котором 18 августа захлебнулась 12-летняя девочка, рассказала мама пострадавшей.

Как сообщила "Фонтанка.ру", сотрудники отеля находятся под подпиской о невыезде, также приостановлена продажа туров в место отдыха. Мама девочки отметила, что жители и представители госорганов России и Турции оказали огромную поддержку после инцидента. Изначально сотрудники отеля обвинили родителей Алисы в том, что они недоглядели за ребенком, однако труба, в которую засосала руку девочки, была такого размера, что она могла поместиться туда целиком.

Напомним, 12-летняя петербурженка купалась в бассейне в отеле и захлебнулась, когда ее руку засосало в трубу насоса. Алиса провела минимум пять минут под водой, сейчас она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Правительство Петербурга пообещало оказать всю необходимую помощь пострадавшей. В Турцию прибыли медики из Петербурга, вместе с турецкими коллегами они борются за жизнь пострадавшей.

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