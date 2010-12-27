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Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в РФ в ближайшие дни
Сегодня, 9:18
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arteliseev

Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в РФ в ближайшие дни

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Стали известны результаты компьютерной томограммы 12-летней россиянки.

До этого обследование пострадавшей девочки российскими и турецкими врачами было невозможно из-за ее состояния.  Результаты томограммы подтвердили крайнюю тяжесть состояния петербурженки. Специалисты из Северной столицы останутся в Турции для помощи коллегам. Консультации будут проходить ежедневно.

Если не возникнет осложнений, существует возможность для транспортировки пострадавшей в Россию через несколько дней. Об этом накануне рассказали в администрации Петербурга.

Напомним, 18 августа петербурженка купалась в бассейне в отеле турецкого Бодрума и захлебнулась, когда ее руку засосало в трубу насоса. Девочка провела минимум пять минут под водой. Правительство Петербурга пообещало оказать всю необходимую помощь пострадавшей. В Турцию прибыли медики из Петербурга, которые вместе с турецкими коллегами борются за жизнь пострадавшей. 

Фото: Pixabay

Теги: дети, здоровье, туризм, турция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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