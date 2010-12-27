В Петербурге простились с погибшей в Турции девочкой

Юная петербурженка умерла в больнице 28 августа после несчастного случая в бассейне.

Во вторник, 3 сентября, в Петербурге состоялось прощание с погибшей в Турции 12-летней Алисой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова руководительницы танцевальной студии, которую посещала девочка.

Несчастный случай произошел в бассейне отеля Sunhill в Бодруме. Руку девочки затянуло в трубу. Под водой Алиса провела больше 10 минут. За это время она пережила четыре остановки сердца. В больнице у юной петербурженки диагностировали повреждения руки, мозга, сердца, легких и печени. Пациентка находилась в коме и дышала при помощи искусственной вентиляции легких.

28 августа стало известно о смерти девочки. Ее тело транспортировали в Петербург 1 сентября. Страховая компания взяла на себя все расходы на лечение, перевозку и проживание в отеле. В российском консульстве сообщили, что продолжат следить за ходом расследования этого инцидента.

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Фото: ВКонтакте / Андрис Лейкуцис