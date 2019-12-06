Контракт не был обусловлен политическими мотивами.

Турция рассказала о вынужденной покупке российских С-400. Глава МИД Мевлют Чавушоглу объяснил, что ПВО приобретено без политического подтекста. Об этом сообщил "ТАСС".

Оружие пришлось купить у России из-за отказа союзников по альянсу продать подобные системы. Мы просили у США, у Франции и получили отказ...Так что мы пошли к другим. Ранее член СовБеза РФ заявил, что Анкара рассматривает возможность покупки еще одной С-400. Дата соглашения по данному вопросу является техническим вопросом.

Предыдущий контракт заключен в сентябре 2017 года. Россия поставила Турции 4 дивизиона "Триумфа". Соглашение стоило 2,5 млрд долларов. Половину цены покроет российский кредит.

Ранее Piter.tv писал о том, что трое российских военных пострадали во время взрыва в Сирии.

Видео: YouTube/ Минитстерство Обороны

