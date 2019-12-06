Турция может купить еще одну партию С-400 в 2020 году

Страны могут подписать новый контракт на систему ПВО.

Турция может купить еще одну партию С-400 у России в 2020 году. Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что страны с высокой долей вероятности подпишут сделку. Об этом сообщил "Интерфакс".

Мы планомерно работаем над этим вопросом добавил спикер

Шугаев рассказал, что намерения о поставке ПВО от России есть с двух сторон. Анкара и Москва хотят продолжать сотрудничество в данном направлении. Сейчас представители занимаются консультациями по поводу поставок истребителей. Россия готова предложить Турции конкурентную цену на боевую авиатехнику. Между государствами есть и другие темы для обсуждений, которые касаются вооружения и систем обороны.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле не верят, что Эрдоган лично приказал сбить российский Су-24.

Видео: YouTube/OP Info, Rumoaohepta7