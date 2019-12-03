В Кремле не верят, что Эрдоган лично приказал сбить российский Су-24

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле не верят, что Реджеп Тайип Эрдоган лично приказал сбить российский Су-24. Об этом журналистам рассказал Дмитрий Песков. Напомним, всю эту неделю турецкая и западная пресса муссируют сведения о личном участии президента Турции в инциденте ноября 2015-го года. Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос об отношении Путина к этим слухам

Россия не верит слухам о том, что Эрдоган приказал атаковать Су-24. Мы ориентируемся на публичные заявления турецкой стороны, что другие люди давали команду Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, 4 года назад ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. Один из летчиков погиб, второй был спасен в результате многочасовой спецоперации. ЧП стало причиной для почти что годового похолодания в отношениях между странами. Однако, спустя время, Турция снова стала одним из ключевых партнеров Российской Федерации в регионе.

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