Трое российских военных пострадали во время взрыва в Сирии

ЧП произошло на пути следования бронированного автомобиля военной полиции России.

Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы во время взрыва самодельной бомбы в Сирии. Об этом пишут РИА Новости.

ЧП произошло в полутора километрах к западу от населенного пункта Коран, на пути следования бронированного автомобиля военной полиции России. В Минобороны сообщили, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Напомним, 22 октября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели 6-часовые переговоры, в результате которых подписали договор из десяти пунктов. В частности, лидеры России и Турции договорились о вводе российской военной полиции и сирийской погранслужбы на сирийскую сторону границы с Турцией. Они будут содействовать в выводе курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Кроме того, отряды будут проводить совместное патрулирование. Российские военные передвигаются на бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун".

Ранее турецкая газета назвала Россию "стихийным бедствием" для Запада.

Видео: YouTube / Минобороны России