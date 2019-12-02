Трое российских военных пострадали во время взрыва в Сирии

Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы во время взрыва самодельной бомбы в Сирии. Об этом пишут РИА Новости.
ЧП произошло в полутора километрах к западу от населенного пункта Коран, на пути следования бронированного автомобиля военной полиции России. В Минобороны сообщили, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
Напомним, 22 октября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели 6-часовые переговоры, в результате которых подписали договор из десяти пунктов. В частности, лидеры России и Турции договорились о вводе российской военной полиции и сирийской погранслужбы на сирийскую сторону границы с Турцией. Они будут содействовать в выводе курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Кроме того, отряды будут проводить совместное патрулирование. Российские военные передвигаются на бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун".
Ранее турецкая газета назвала Россию "стихийным бедствием" для Запада.
Видео: YouTube / Минобороны России
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