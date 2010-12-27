Турецкая газета назвала Россию "стихийным бедствием" для Запада

Политику Москвы сравнили с ураганом.

Турецкое СМИ сравнило Россию со стихийным бедствием для США и Европы. По мнению журналистов из издания Sabah, Россия угрожает Западу. Она напоминает ураган, в то время как Китай - изменение климата. Независимую политику Турции сравнили с цунами.

Новые стратегические отношения между Россией, Турцией и Китаем превратили Москву в центр притяжения. Кремль расширяет свое влияние на территориях Северной Африки. Одновременно с этим страна строит отношения с Израилем, СА, Египтом, Германией и Францией. Турция же в мире выполняет функцию "стальной сердцевины". Анкару начинают воспринимать как один из довлеющих полюсов в формирующейся глобальной системе.

По мнению прессы, Сша необходимо привлекать Россию и Турцию для противодействия экономической войне против Китая. Однако сейчас подобная обстановка дел вряд ли возможна.

Ранее Piter.tv писал о том, что Турция отказалась принять план НАТО по "защите" от России.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube

