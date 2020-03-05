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Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции

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Бежать в ЕС попытались более 140 тысяч человек.

Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на главу МВД в Анкаре Сулейман Сойлу. Власти страны привлекли около тысячи полицейских спецслужб. Они мешают греческим пограничникам вытеснять беженцев с границы в Турцию. Ранее Турция заявила, что страна больше не может сдерживать потоки мигрантов, бегущих из Идлиба. В результате граница с Евросоюзом оказалась открыта.

Только из Эдирне в Грецию перешли 139 070 беженцев. Греция попыталась вытеснить 4,9 тысячи обратно

прокомментировал чиновник

В результате конфликта ранено 164 человека, которые сейчас находятся в больнице. Сойлу добавил, что данные Афин о количестве беглецов недостоверны.

Ранее Минобороны России: Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб.
 

Теги: беженцы, греция, турция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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