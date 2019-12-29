Однако США и ЕС обвиняют власти Сирии в военных преступлениях.

Минобороны России: Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб. Об этом RT заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По словам специалиста, Анкара регулярно перебрасывает механизированную дивизию в сирийскую провинцию. Такое поведения является нарушением международного права.

Все это время никого в Европе и США не интересовали реальная гуманитарная ситуация прокомментировал спикер

По мнению эксперта, Турция демонстративно отказывается от выполнения своих обязательств. Неясной остается ситуация с гуманитарной помощью, которую вместо беженцев получают террористы. Запросы РФ объяснить данное положение остаются без ответа. Одновременно с этим Запад обвиняет правительственные силы Сирии в военных преступлениях, потоках беженцев и гуманитарном кризисе.

Ранее турецкие танки с активной защитой провалили испытания в Сирии.