В реальных боях они потерпели неудачу

Турецкие танки с активной защитой провалили испытания в Сирии. Это М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat. В реальных боях они потерпели неудачу.

Новые танки должны были выполнять функции тарана, который сокрушит оборону правительственных войск. Однако они столкнулись с ударами авиации и были выведены из строя. Оказалось, что даже если снаряд не попадал в цель, ударная волна и осколки выводили из строя оборудование.

Выяснилось, что сильно пробило элементы комплекса активной защиты танков.

AKKOR Pulat спроектирован с использованием украинского задела по системе "Заслон-Л". Те, в свою очередь, основаны ещё на разработках советских учёных.

Ранее Турция сообщила о гибели двух своих военных в Сирии.