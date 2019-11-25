Турция приступила к тестированию радаров от С-400

За два дня военные поверят готовность купленного оборудования.

Турция приступает к тестированию радаров российских ПВО С-400. Первые испытания состоится в понедельник и вторник, 25 и 26 ноября. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на личные источники. Для проверки власти страны задействуют боевые самолеты ВВС.

Подготовка турецких специалистов по обращению с ПВО завершится к концу 2019 года. Напомним, что Анкара закупила у Москвы четыре дивизиона ЗРС с общей стоимостью в 2,5 млрд долларов. "Триумф" С-400 направлен на поражение авиации, баллистических ракет и других гиперзвуковых целей. ЗРС действует на расстоянии в 400 км и видит объекты, летящие со скоростью до 4.8 км/с.

Из-за покупки российского вооружения Америка исключила Турцию из списка программы по созданию истребителей F-35.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Минобороны Турции заявили о проработке вопроса совместимости С-400 и F-35.

Видео: YouTube/OP Info, Rumoaohepta7