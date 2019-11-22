В Минобороны Турции заявили о проработке вопроса совместимости С-400 и F-35

Страна не откажется от одного вооружения ради другого.

Турция прорабатывает вопрос взаимодействия ПВО С-400 из России и истребителей F-35 из Америки. Об этом заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар агентству Anadolu.

Мы прорабатываем вопрос совместимости. Надеюсь, эти усилия принесут положительный результат прокомментировал политик

Дипломат отметил, что страна не планирует отказываться от одной техники ради другой. Если российские комплексы не могут работать параллельно с F-35, то специалисты найдут наиболее удобную формулу действий.

Сейчас на территории Турции продолжается установка С-400, а военные продолжают обучение в России. По словам Акара, пересмотра контракта не будет, а ПВО заступит на боевое дежурство. Глава ведомства подчеркнул, что государство придерживается независимой политики и не учитывает позиции других стран при выборе решений.

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдеп сообщил о попытках договориться с Египтом по отказу от закупок Су-35 у РФ.

Видео: YouTube/OP Info, Rumoaohepta7, US Military Power