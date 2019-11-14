Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400. Глава Турции заявил, что постарается "успокоить" президента США. Он предложит ему купить ЗРК Patriot, если Америка предоставит стране выгодные условия. Эрдоган заявил, что "мы можем преодолеть разногласия вокруг С-400 и F-35".
Напомним, что в сентябре 2017 года Турция заключила с Россией соглашение на поставку ЗРС. За 2,5 миллиарда долларов страна получил два дивизиона полковых комплектов вооружения. По контракту отечественные разработчики частично передадут технологию производства туркам. Против сделки выступили американские представители и альянс НАТО. Однако это не остановило покупателей от принятия первой поставки, которая состоялась 12 июля.
Турция полна решимости открыть новую страницу в отношениях с США. Анкару и Вашингтон связывают тесные узы партнерства
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Ранее Piter.tv писал о том, что Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/Минобороны России
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