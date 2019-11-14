Турция может купить американский "Патриот", если ей предложат привлекательную цену.

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400. Глава Турции заявил, что постарается "успокоить" президента США. Он предложит ему купить ЗРК Patriot, если Америка предоставит стране выгодные условия. Эрдоган заявил, что "мы можем преодолеть разногласия вокруг С-400 и F-35".

Напомним, что в сентябре 2017 года Турция заключила с Россией соглашение на поставку ЗРС. За 2,5 миллиарда долларов страна получил два дивизиона полковых комплектов вооружения. По контракту отечественные разработчики частично передадут технологию производства туркам. Против сделки выступили американские представители и альянс НАТО. Однако это не остановило покупателей от принятия первой поставки, которая состоялась 12 июля.

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Ранее Piter.tv писал о том, что Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США.

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Видео: YouTube/Минобороны России