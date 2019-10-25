СМИ: Турция почти договорилась с Россией о поставке Су-35

Об этом рассказало местное издание Daily Sabah.

По информации турецких журналистов, Анкара и Москва не только готовят соглашение о поставке 36 истребителей Су-35. В Турции также готовы создавать компоненты для российских самолетов.

Отметим, что Турция начала предметно интересоваться покупкой российских истребителей с августа 2019 года. Президент страны Реджеп Эрдоган на авиасалоне МАКС-2019 обратил внимание на боевые самолеты ОКБ Сухого. Он не исключил вероятность покупки российской авиации для использования в Турции вместо американской.

Ранее мы сообщали о том, как Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера.

Видео: YouTube / Минобороны России