Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Дипломаты просят власти Армении разобраться с требованиями к российской компании.

Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера. Об этом сообщили в "РИА Новостях" со ссылкой на представителей МИДа России. Документ подписан замглавы Минпромторга Олегом Рязанцевым.

Дипломаты просят министра обороны страны Давида Тонояна урегулировать ситуацию. По словам российских политиков, заявка на участие ORSIS была отклонена "без веских оснований". Кроме этого, саму компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков ВС Армении. Далее Минобороны Армении обратилось с требованием "оплаты банковской гарантии участия в тендере".

Однако по закону компания должна была выплатить компенсацию только при условии победы в тендере и дальнейшем отказе от контракта. Требования иностранной стороны российские политики считают неправомерными.

Напомним, что о проблеме стало известно еще в августе 2019 года, когда сорвалась поставка на миллионы долларов. Тогда в Армении возбудили уголовное дело за халатное отношение к службе.

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Фото: Pixabay.com

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