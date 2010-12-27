Из глаз молодой армянской девушки текут вместо слез кристаллы

В Армении у девушки вместо слез образуются кристаллы.
После похода к стоматологу 22-летняя Сатеник Каразян обнаружила, что ее слезы стали похожи на кристаллы. Сами кристаллы острые и причиняют боль и страдания девушке. Ежедневно образуется около 50 таких кристаллов. Сатеник обратилась за помощью к медикам, но те лишь разводят руками, так как встречаются с подобным впервые.
На самом деле, такое явление очень редкое, но не уникальное. Девушке требуется полное обследование, как самого организма, так и кристаллов, для выявления причин болезни.
Ранее: В Индии у мужчины на голове вырос 10-сантиметровый рог (видео).
Фото: Скриншот видео Спутник Армения.
Обсуждение ( 0 )