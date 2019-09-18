В Индии у мужчины на голове вырос десятисантиметровый рог

В Индии фермеру удалили 10-сантиметровый рог, который вырос посреди головы.
74-летнему фермеру из города Сагар в Индии удалили 10-сантиметровый рог, который в народе называют "дьявольским рогом". Шишка появилась у мужчины 5 лет назад после травмы головы. Сначала мужчине удавалось прятать нарост под головным убором, но потом ему пришлось обратиться к медикам.
Врачам удалось удалить нарост, который состоял из кератина, из которого у человека состоят ногти и волосы. Что повлияло на аномальный рост клеток, не выяснено.
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Видео и фото: YouTube/ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ
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