В Норвегии рыбак поймал рыбу-монстра с аномально большими глазами

Несмотря на уродливую внешность, рыба оказалась вкусной.

В Норвегии 19-летний рыбак поймал рыбу - монстра с огромными глазами.

В северной части Норвегии вблизи острова Аннёйаи 19-летний Oscar Lundahl ловил глубоководную рыбу и поймал рыбину с аномально огромными глазами. Как выяснилось, это рыба - химера, которую в народе называют еще рыбой - крысой из-за тонкого длинного хвоста. Огромные глаза рыбы помогают ей улавливать свет в глубоководной темноте.

Рыба была поймана на макрель на глубине 800 метров. При вытягивании на поверхность она погибла из-за перепада давления. Несмотря на уродливую внешность, по словам рыбака, она оказалась очень вкусной.

Видео: YouTube/RyanLatestWorldNews